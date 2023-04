Previsioni Meteo Toscana: temporali e temperature massime in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con timide schiarite mattutine sulle zone interne; dal pomeriggio cielo prevalentemente coperto; sono attese precipitazioni in mattinata a carattere sparso su Arcipelago e grossetano in estensione nel pomeriggio e in serata alle province di Livorno, Pisa e Siena e a tratti anche a quella di Massa ove non si escludono brevi temporali.

Venti: venti da deboli a moderati di Scirocco con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, a tratti mosso il Tirreno settentrionale.

Temperature: sostanzialmente stazionarie.

Domani, lunedì 1° maggio, coperto con piogge sparse, generalmente deboli, inizialmente in Appennino e zone occidentali, dal pomeriggio anche sulle rimanenti zone.

Venti: deboli variabili con locali rinforzi, in prevalenza da nord nord-est.

Mari: poco mossi o mossi sul settore meridionale e al largo.

Temperature: in diminuzione le massime con valori non oltre 17-19°C in pianura.

Martedì 2 nuvoloso con schiarite in Maremma; possibilità di precipitazioni sulle zone settentrionali, che tenderanno a isolarsi sui settori appenninici da fine mattina.

Venti: moderati di Tramontana (N) conforti raffiche sui rilievi.

Mari: mossi a largo.

Temperature: minime in lieve calo, in aumento le massime fino a 19-21°C.

Mercoledì 3 variabili residue precipitazioni sparse nottetempo e in mattinata in esaurimento; dal pomeriggio schiarite più ampie dal pomeriggio.

Venti: sostenuti da nord est.

Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Giovedì 4 poco nuvoloso, a tratti nuvoloso nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in sensibile aumento, prossime a 25 gradi.