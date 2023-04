Previsioni Meteo Toscana: in deciso calo, fino a valori invernali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature o temporanei addensamenti.

Venti: moderati nord orientali con forti raffiche. In serata attenuazione dei venti.

Mari: mossi o molto mossi a largo, in prevalenza poco nuvoloso sottocosta.

Temperature: in ulteriore deciso calo fino a valori invernali. Massime inferiori ai valori tipici della prima decade di aprile di 5-7 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti sulle zone meridionali e quelle più orientali. Modesti addensamenti cumuliformi saranno possibili nel pomeriggio.

Venti: moderati da nord-est in graduale attenuazione.

Mari: poco mossi sottocosta, in prevalenza mossi al largo.

Temperature: minime in calo con gelate nelle pianure più interne riparate dal vento; massime stazionarie o in lieve aumento (punte di 13-14 gradi in pianura).

Giovedì 6 sereno o poco nuvoloso con sviluppo di addensamenti pomeridiani sui rilievi e sulle zone interne; in serata ulteriore aumento della nuvolosità medio-alta sulle zone occidentali.

Venti: deboli variabili con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa ed in particolare nel settore meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore calo le minime nelle pianure interne con probabili gelate. Massime in aumento sulle zone interne.

Venerdì 7 nuvoloso o molto nuvoloso; possibili precipitazioni dal pomeriggio sulle zone occidentali anche a carattere di rovescio.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud rinforzando su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: in aumento, più sensibile nei valori minimi.