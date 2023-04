Previsioni Meteo Toscana: peggioramento domani pomeriggio

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con aumento di nubi cumuliformi durante le ore centrali della giornata sulle zone interne, in particolare sui rilievi.

Venti: deboli variabili con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa ed in particolare nel settore meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: in deciso calo le minime con diffuse gelate mattutine sulle zone interne; in aumento le massime con valori tra 14 e 17°C in pianura (massime 2-4°C inferiori alla media).

Domani poco nuvoloso al mattino con nuvolosità in aumento a partire dal nord ovest dalla tarda mattinata, fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso dal pomeriggio. Peggioramento dal tardo pomeriggio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, inizialmente sul nord ovest in estensione al resto delle zone occidentali della regione tra la sera e la notte (nevicate sui rilievi di nord ovest e M. Amiata oltre 1000-1200 metri).

Venti: inizialmente deboli tendenti a divenire meridionali fino a moderati nell’interno, localmente fino a forti su Arcipelago e costa meridionale.

Mari: poco mossi, tendenti a divenire mossi al largo.

Temperature: in aumento le minime, ma con ancora possibilità di locali gelate nei fondovalle più interni, meno intense rispetto a quelle registrate nella mattina di ieri, giovedì (più probabili nell’aretino e Mugello); massime stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 8 variabilità con residui rovesci o isolati temporali al mattino sulle zone meridionali (deboli nevicate possibili attorno a 1100-1200 metri sull’Appennino settentrionale). Schiarite più ampie nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi in attenuazione.

Temperature: in ulteriore aumento, specialmente le massime.

Domenica 9 sereno o poco nuvoloso con nubi cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali della giornata associate a brevi ed isolate rovesci.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento fino a 15-18°C in pianura.