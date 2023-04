Previsioni Meteo Valle d’Aosta: 30 aprile e 1° maggio con piogge diffuse, quota neve in calo

MeteoWeb

“Inviate da una circolazione polare sull’Atlantico, una serie di onde perturbano il tempo sull’Arco alpino. Dopo il fronte caldo che ieri ha portato pioggia diffusa e neve oltre 2700/2800 m, oggi e domani le precipitazioni fanno parte di un contesto di fronte freddo, con quota della neve decisamente in calo. Tra martedì e giovedì il cielo diventerà più azzurro perché, passata la perturbazione, la circolazione polare forzerà il formarsi di una cresta anticiclonica su Marocco ed Europa occidentale in spostamento verso Est, con intensificazione dei venti e graduale ripresa delle temperature. In seguito le correnti torneranno a essere più perturbate“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi molto nuvoloso o coperto, con piogge dalla mattinata, localmente in forma di rovesci, e durante la seconda parte della giornata in quantità anche moderata sui settori di SE e su tutti i rilievi principali, soprattutto dalla sera e nella notte. Quota della neve in progressivo calo a circa 2000 m.

Temperature: in lieve calo, più sensibile nelle valli.

Pressione: stabile.

Venti: 3000 m da deboli da SE a forti nella notte; da SE nelle valli, generalmente deboli ma con raffiche, soprattutto a SE.

Segnalazioni: piogge diffuse, più intense a Sud e Est.

Domani, 1° maggio, molto nuvoloso o coperto, con qualche possibile schiarita durante le ore centrali, poi schiarite sempre più ampie dalla sera, dalla sera. Precipitazioni in mattinata, deboli o sporadiche a NW e più intense sui settori SE, con neve a circa 1800 m; quota neve in rialzo a 2300 m nel pomeriggio quando le precipitazioni si indeboliranno ritirandosi sui rilievi più alti, per poi esaurirsi nella notte.

Temperature: in calo sensibile.

Pressione: abbastanza stabile.

Venti: 3000 m da moderati da SE a deboli durante le ore centrali, poi da N/NW, fino a forti; generalmente deboli da SE nelle valli, poi foehn in sviluppo a partire dalle valli superiori.

Segnalazioni: piogge diffuse, più intense a Sud ed Est, nevicate in media montagna al mattino.