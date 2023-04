Previsioni Meteo Valle d’Aosta: temperature in calo, foehn nelle valli

MeteoWeb

“Oggi nuvolosità persistente sulla dorsale di confine con qualche goccia di pioggia o fiocco di neve in montagna; cielo in generale abbastanza soleggiato altrove, con transito di nubi medio-alte.

Venti a 3000 m forti da NW in attenuazione; foehn nelle valli, localmente intenso”: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta. Le temperature saranno in lieve calo. Zero termico da 2000 m in rialzo a 2400 m. Temperature a 1500 m da 3°C a 10°C; a 3000 m tra -7°C e -4°C.

Domani, 25 aprile, abbastanza soleggiato con transito di nubi medio-alte e addensamenti più compatti sulla dorsale. Temperature in lieve flessione. Pressione in lieve aumento. Venti: 3000 m moderati dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi; foehn nelle valli.