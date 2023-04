Previsioni Meteo Valle d’Aosta: foehn nelle valli, localmente intenso

MeteoWeb

“L’Europa è interessata da una vasta saccatura che convoglia verso le Alpi una serie di impulsi perturbati dall’Atlantico, alternati a schiarite, specie domani quando la differenza barica tra i due versanti alpini determinerà foehn, localmente anche intenso. Successivamente una curvatura anticiclonica, temporaneamente in rimonta, favorirà condizioni abbastanza soleggiate che probabilmente anticiperanno condizioni più nuvolose attese nel fine settimana“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi nuvolosità irregolare con qualche debole precipitazione sparsa, nevosa oltre 2200-2300 m, in intensificazione sul settore nord-occidentale, dove al pomeriggio il limite neve si abbasserà verso 1800-2000 m. Schiarite più probabili nelle ore centrali e nella valle centrale e successivamente in serata.

Temperature: in calo.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m SW deboli in rinforzo e rotazione da W; brezze, seguite da episodi di foehn nelle valli.

Domani salvo addensamenti sulla dorsale di confine, abbastanza soleggiato con transito di nubi medio-alte.

Temperature: in lieve calo in montagna, in lieve aumento nelle valli a foehn.

Pressione: senza variazioni di rilievo.

Venti: 3000 m NW forti in attenuazione; foehn nelle valli, localmente intenso.