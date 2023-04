Previsioni Meteo Veneto: breve tregua, in arrivo forte maltempo

MeteoWeb

“Martedì l’ingresso in quota di correnti umide dai quadranti occidentali determineranno un aumento della nuvolosità, ma generalmente senza precipitazioni associate. Nel corso della giornata di mercoledì la pressione comincerà a scendere per l’avvicinamento di una saccatura da ovest che transiterà giovedì, determinando una marcata fase di tempo instabile/perturbato con deciso calo termico e valori ben sotto la media del periodo. Le prime precipitazioni si avranno a partire dalla tarda serata di mercoledì dapprima sulle zone montane poi nel corso della notte si estenderanno al resto della regione. Giovedì quindi si attendono precipitazioni diffuse con frequenti rovesci e temporali. Venerdì rimarrà una residua variabilità con precipitazioni sparse al mattino, specie verso est, e temperature massime in ripresa. Sabato permarrà una circolazione ciclonica sulla regione, con tempo ancora instabile nella seconda parte della giornata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parzialmente nuvoloso sulle zone montane con possibile attenuazione della nuvolosità verso sera; in pianura tratti di nuvolosità alta alternati a tratti soleggiati. Precipitazioni assenti o al più a carattere locale sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento. Nel corso del pomeriggio progressivo ingresso dei venti dai quadranti orientali in pianura, che a tratti risulteranno moderati; in quota deboli/moderati da nord-ovest.

Domani tempo moderatamente variabile, con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti possibili deboli precipitazioni fino al primo mattino poi generalmente assenti. Dal tardo pomeriggio/sera saranno probabili precipitazioni da sparse a diffuse su zone montane, pedemontane e sulla pianura centro-occidentale (probabilità medio-alta 50-75%). Limite della neve attorno ai 1800-2000 m sulle Prealpi, 1600-1900 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento, massime in lieve calo.

Venti: In pianura moderati dai quadranti orientali. In quota tesi dai quadranti occidentali, in ulteriore rinforzo nel corso del pomeriggio fino a risultare forti da sud-ovest in serata.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 13 tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, con frequenti rovesci e temporali. Limite della neve in abbassamento fino a 1000-1200 m in possibile ulteriore calo in serata.

Temperature: In generale calo, localmente anche sensibile, con valori inferiori alla media del periodo.

Venti: In quota inizialmente tesi da sud-ovest, poi in rotazione e rinforzo da est/nord-est nel pomeriggio/sera. In pianura Bora in progressivo rinforzo nel corso della mattinata, fino a risultare tesa su buona parte della pianura, forte sulla costa.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Venerdì 14 residua variabilità con nubi in diminuzione a partire da ovest già nel corso della mattinata, mentre sui settori orientali tenderà ad essere maggiormente persistente. Nella notte fino al mattino precipitazioni da diffuse a sparse, specie verso est. In seguito esaurimento dei fenomeni a partire da ovest fino a risultare generalmente assenti nel pomeriggio o al più locali sulle Prealpi. Temperature minime in ulteriore calo, massime in ripresa, specie in pianura. In pianura venti deboli variabili a tratti moderati; in quota da forti settentrionali al mattino a deboli da nord-ovest nel pomeriggio.

Sabato 15 tempo da variabile al mattino, con cielo irregolarmente nuvoloso, a perturbato nella seconda parte della giornata, con nuvolosità in aumento e precipitazioni via via diffuse, in probabile diradamento/esaurimento a fine giornata sui settori dolomitici. Limite della neve intorno ai 1200/1400 m. Temperature minime in ulteriore diminuzione sulle zone montane, stazionarie in pianura; massime in nuovo calo e ancora inferiori alla media del periodo. Nel pomeriggio probabile rinforzo dei venti dai quadranti orientali in pianura e dai quadranti settentrionali in quota.