Previsioni Meteo Veneto: maltempo da stasera, quota neve in calo

“Tra la serata di mercoledì 12 e le prime ore di venerdì 14 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni da sparse sulle zone meridionali ad estese su quelle centro-settentrionali dove potranno risultare anche consistenti. Possibili fenomeni a carattere di rovescio o locale temporale. Limite delle nevicate in montagna in abbassamento da 1500-1600 metri a 1000-1200 metri circa nel pomeriggio/sera di giovedì. Rinforzo dei venti da nordest nel pomeriggio/sera di giovedì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “E’ in arrivo una depressione da nord-ovest e la circolazione resterà ciclonica almeno fino a domenica. Attese precipitazioni in particolare giovedì“.

Oggi cielo in prevalenza coperto, di pomeriggio a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità, di sera locali precipitazioni con quota neve in calo fino a 1800-2000 m sulle Prealpi e 1600-1900 sulle Dolomiti. Temperature in calo di pomeriggio e in aumento di sera rispetto a martedì, con differenza anche sensibili; valori non distanti dalla media.

Domani cielo in prevalenza coperto, solo a tratti leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%). Saranno estese e si presenteranno a più riprese. Ci saranno anche rovesci e temporali più probabilmente dal pomeriggio e su zone montane e pedemontane, dove sono attesi i maggiori accumuli. Quota neve in graduale calo nel corso della giornata, fino anche a 700-900 m più probabilmente verso sera.

Temperature: Le temperature ripetto a mercoledì fino al primo mattino saranno più alte e poi più basse, con differenze anche sensibili e minime a tarda sera; valori sopra la media fino al primo mattino e sotto la media in seguito, anche di molto.

Venti: Generalmente moderati/tesi, dal pomeriggio a tratti forti; in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe da sud.

Mare: Da mosso a molto mosso col passar delle ore.

Venerdì 14 fino al mattino nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno a partire da ovest.

Precipitazioni: Probabilità inizialmente medio-alta (50-75%) e poi in diminuzione fino a bassa (5-25%) dal pomeriggio; attesi altri fenomeni specie nella prima metà di giornata, con altri rovesci/temporali più probabilmente fino all’alba e su Trevigiano e zone limitrofe, con quota neve attorno ai 1000 m. Dal pomeriggio solamente piovaschi locali e sui monti qualche fiocco sopra i 1200-1500 m di quota.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: In alta montagna da nord-ovest, inizialmente tesi/forti ma poi in attenuazione. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Sabato 15 nuvolosità in aumento. Alcune precipitazioni più probabilmente dal pomeriggio e sui monti, con quote neve attorno ai 1200/1500 m. Temperature con andamento irregolare.

Domenica 16 alternanza di nuvole e rasserenamenti. Alcune precipitazioni più probabilmente dal pomeriggio e sui monti, con quote neve sempre attorno ai 1200/1500 m. Temperature con andamento irregolare.