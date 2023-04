Previsioni Meteo Veneto: temporali e vento forte, quota neve in calo

MeteoWeb

“Fino alle prime ore di venerdì 14 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni intermittenti, anche a carattere di rovescio o locale temporale e quantitativi più consistenti su zone centro-settentrionali. Limite delle nevicate in abbassamento a 1000-1200 m circa nel pomeriggio/sera di giovedì e rinforzo dei venti da nordest“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “E’ arrivata una depressione da nord-ovest e la circolazione resterà ciclonica almeno fino a lunedì. Fino al primo mattino di venerdì attese varie precipitazioni, successivamente solo qualche piovasco a tratti più probabilmente durante le ore pomeridiane nell’ambito di una variabilità tipicamente primaverile“.

Oggi cielo in prevalenza coperto, solo a tratti leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità. Ci saranno precipitazioni estese a più riprese. Attesi anche rovesci e temporali più probabilmente su pedemontana e zone limitrofe. Quota neve in calo fino anche a 1000/1200 m. Temperature più basse rispetto a mercoledì e alla media, anche di molto. Venti generalmente moderati, dal pomeriggio a tratti tesi/forti; in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe da sud.

Domani di notte coperto, dal mattino da ovest nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno dal pomeriggio su Veronese e zone limitrofe.

Precipitazioni: Probabilità inizialmente alta (75-100%) e poi da ovest in diminuzione fino a bassa (5-25%) ovunque dal pomeriggio. Attese specie nella prima metà di giornata, con altri rovesci/temporali più probabilmente fino all’alba e su costa e zone limitrofe, con quota neve attorno ai 1000-1300 m. Dal pomeriggio solamente piovaschi locali, e sui monti qualche fiocco sopra i 1200-1500 m di quota.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno con differenze anche sensibili rispetto a venerdì; valori non distanti dalla norma sulla pianura e sotto la norma in modo leggero/moderato sui monti.

Venti: In alta montagna da nord-ovest, inizialmente tesi/forti ma poi in attenuazione. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Sabato 15 inizialmente poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo anche coperto a tratti più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità bassa (5-25%) sulla pianura e medio-bassa (25-50%) sui monti per locali piovaschi e qualche fiocco di neve sopra i 1300-1500 m di quota.

Temperature: Fino al primo mattino saranno in calo, poi con andamento irregolare; differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: Moderati. Sulla pianura da nord-est eccezion fatta per Delta del Po e zone limitrofe, dove fino al mattino saranno con direzione variabile. Nelle valli con direzione variabile. In alta montagna da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Domenica 16 alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge più probabilmente durante le ore pomeridiane, temperature con andamento irregolare.

Lunedi 17 alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge a tratti, temperature in aumento.