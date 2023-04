Previsioni Meteo Veneto: domani piogge diffuse

MeteoWeb

“Il Veneto continua ad essere interessato da una circolazione ciclonica che determinerà condizioni di variabilità fino a martedì. Mercoledì giornata più soleggiata fino alla tarda mattinata, poi giungerà da est un nucleo depressionario che porterà una fase di tempo instabile/perturbato con aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, che risulteranno anche diffuse a fine giornata. Giovedì la perturbazione transiterà sul Nord Italia spostandosi gradualmente verso ovest; si avranno ancora precipitazioni che tenderanno a diradarsi sui settori orientali della pianura nella seconda parte della giornata. Venerdì condizioni di residua variabilità/instabilità sulla regione, ma con miglioramento nel corso del pomeriggio con presenza di schiarite anche ampie e temperature massime in ripresa. Sabato pressione in aumento, con tempo più stabile ma parzialmente soleggiato per annuvolamenti irregolari durante le ore centrali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi permangono condizioni di variabilità, con nubi irregolari alternate a schiarite anche ampie. Nel corso del pomeriggio probabilità bassa (5-25%) di fenomeni sparsi, specie in serata sui settori nord/nord-orientali. Temperature massime in generale contenuto aumento. Venti in quota deboli/moderati da est/nord-est; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sulla costa in serata.

Domani al mattino ampi spazi di sereno alternati a locali annuvolamenti, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane, in estensione alla pianura nel corso del pomeriggio (probabilità medio-alta 50-75%). Si tratterà di fenomeni da sparsi a diffusi a fine giornata, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve inizialmente intorno ai 1700/1900 m in calo in serata fino a 1500/1700 m.

Temperature: Minime in ulteriore aumento o localmente stazionarie; massime in diminuzione.

Venti: In pianura deboli variabili al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza ad ingresso dei venti dai quadranti orientali da deboli a moderati a fine giornata. In quota deboli, a tratti moderati, da nord-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 20 cielo in genere molto nuvoloso o coperto, salvo locali schiarite più probabili sulle zone meridionali e costiere.

Precipitazioni: Precipitazioni diffuse nella notte fino al primo mattino, poi temporaneamente locali/sparse fino a metà mattina per poi riprendere in maniera diffusa, con fenomeni più frequenti sulle zone montane. Nel pomeriggio le precipitazioni interesseranno diffusamente le zone montane, pedemontane e centro-occidentali della pianura con probabili rovesci e temporali (probabilità alta 75-100%), a carattere locale e intermittente le zone orientali e costiere (probabilità medio-bassa 25-50%). Limite della neve a circa 1300-1500 m, localmente e a tratti a quote più basse.

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione, massime in generale calo, con valori sotto la media del periodo.

Venti: In pianura venti moderati dai quadranti orientali. In quota in rinforzo dai quadranti meridionali fino a risultare tesi nel pomeriggio/sera.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Venerdì 21 residua variabilità/instabilità fino a parte del pomeriggio, con frequenti annuvolamenti associati a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, nevose oltre i 1400-1600 m. In seguito tendenza a diradamento della nuvolosità e delle precipitazioni, fino ad esaurirsi ovunque entro fine giornata. Temperature minime in calo, massime in ripresa o localmente stazionarie. Venti in pianura dai quadranti orientali in prevalenza moderati al mattino, in attenuazione nel corso del pomeriggio; in quota dai quadranti meridionali in prevalenza moderati, a tratti tesi al primo mattino, in progressiva attenuazione.

Sabato 22 tempo più stabile ma parzialmente soleggiato per formazione di nubi irregolari, specie durante le ore centrali ma senza precipitazioni associate. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in aumento.