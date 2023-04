Previsioni Meteo Veneto: 25 aprile con temporali, quota neve in calo

MeteoWeb

“Fino a martedì persisterà l’afflusso di masse d’aria da nord-ovest nell’ambito di un circolazione in prevalenza ciclonica; attese altre precipitazioni, specie durante la prima metà di martedì. Da mercoledì alta pressione, non si verificheranno precipitazioni e temperature in aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi da ovest nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno a tratti. Temporaneamente modeste precipitazioni sparse sui monti e locali sulla pianura, più probabilmente di pomeriggio rispetto alla sera e sulle zone orientali rispetto alle zone occidentali; in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci, quota neve attorno ai 1900-2000 m. Temperature in calo anche sensibile rispetto a domenica, con minime a tarda sera; valori sotto la media in modo leggero/moderato.

Domani di notte nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, da metà mattina in poi alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata probabilità medio-alta (50-75%), saranno discontinue e prima o poi interesseranno tutte le zone. Di pomeriggio: sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge da locali a sparse andando dalla costa alla pedemontana; stessa probabilità sulle Dolomiti, mentre sulle Prealpi sarà medio-alta (50-75%) perché risulteranno diffuse. Di sera assenti. In prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, quota neve in calo fino anche a 1500-1600 m; i rovesci e i temporali saranno più probabili fino al mattino e su costa e zone limitrofe.

Temperature: Più basse rispetto a lunedì e alla media, anche di molto, con minime a tarda sera.

Venti: In alta montagna moderati fino al primo pomeriggio e poi tesi/forti, da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 26 cielo poco o parzialmente nuvoloso, fino al primo mattino nebbie locali sulla pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a martedì fino al primo mattino saranno più basse in modo leggero/moderato e poi più alte anche di molto.

Venti: In alta montagna da nord-ovest, moderati/tesi di notte e deboli/moderati dal mattino. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 27 fino al mattino sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso con qualche piovasco. Temperature in aumento.

Venerdì 28 alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni, temperature in aumento.