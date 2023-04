Previsioni Meteo Veneto: Ponte del 1° Maggio con piogge diffuse

MeteoWeb

“Un vasto promontorio anticiclonico interesserà il Mediterraneo fino a buona parte di sabato, determinando una fase di tempo in prevalenza stabile, con temperature in aumento, seppur con tratti di nuvolosità irregolare. Dalla serata di sabato la pressione comincerà a calare determinando un po’ di variabilità/instabilità nella giornata di domenica. Lunedì si approfondirà sul mar Tirreno un minimo depressionario che convoglierà aria umida dai quadranti meridionali in quota, portando precipitazioni via via diffuse nel corso della giornata, con calo dei valori massimi. Martedì il minimo depressionario tenderà a spostarsi verso il sud Italia determinando un progressivo miglioramento nella seconda parte della giornata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso, per nuvolosità irregolare alternata a parziali schiarite. Saranno possibili locali e brevi piovaschi sulle Dolomiti (probabilità medio bassa 25-50%); fenomeni meno probabili sulle Prealpi; sui settori nord-orientali della pianura probabili piovaschi (probabilità bassa 5-25%). Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati; in quota moderati/tesi da nord-ovest.

Domani parzialmente nuvoloso, con probabili schiarite sui settori settentrionali, tendenza ad aumento della nuvolosità verso sera. Non si escludono locali foschie/nebbie al primo mattino sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Sulle zone montane non si esclude qualche debole e sporadica precipitazione nel pomeriggio. In pianura in prevalenza assenti, dalla sera non si esclude qualche debole precipitazione sui settori meridionali e sud-occidentali (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: In generale aumento, salvo diminuzione dei valori massimi sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, in quota moderati da nord-ovest.

Mare: Calmo.

Domenica 30 condizioni di variabilità, con cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni: Nel complesso la probabilità di precipitazioni sarà medio-alta (50-75%) sui settori montani e pedemontani, in pianura medio-bassa (25-50%). Si tratterà di precipitazioni sparse e intermittenti, che nel pomeriggio tenderanno ad interessare le zone montane e pedemontane, generalmente assenti altrove. A fine giornata probabile ripresa delle precipitazioni anche in pianura.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in calo in montagna, in ripresa in pianura.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali moderati, tesi in serata sulla costa; in quota da deboli a moderati da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 1° maggio tempo perturbato con cielo molto nuvoloso/coperto e precipitazioni nella notte diffuse, poi in probabile diradamento in mattinata, con fenomeni a carattere intermittente o localmente assenti. Nel pomeriggio, probabile ripresa delle precipitazioni che diverranno nuovamente diffuse. Limite della neve intorno ai 1800-2100 m. Temperature minime in aumento, massime in marcata diminuzione. Venti di Bora moderati, a tratti tesi sulla costa; in quota venti moderati dai quadranti meridionali.

Martedì 2 cielo inizialmente molto nuvoloso, poi probabili schiarite a partire dai settori occidentali e settentrionali, nella seconda parte della giornata. Saranno probabili precipitazioni diffuse nella notte fino al primo mattino, in successivo diradamento a partire da ovest, con fenomeni più insistenti sui settori costieri; probabile esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata. Temperature minime in calo, massime in ripresa.