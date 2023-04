Previsioni Meteo Veneto: forti venti di bora fino a domani

MeteoWeb

“Nella giornata di lunedì 3 e fino alla prima parte di martedì 4 venti di Bora spesso forti sulla costa e pianura limitrofa. Probabile fase più intensa nella serata/notte di lunedì specie sulla costa centro-sud“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La situazione sinottica è piuttosto dinamica, con vari nuclei depressionari che si susseguono sull’Europa nord-orientale ed un significativo richiamo sulla nostra regione di correnti fredde dai quadranti settentrionali; si alternano fasi nuvolose e spazi di sereno anche ampi, con qualche modesta precipitazione possibile più che altro in montagna; spiccano iniziali significativi rinforzi di vento, cui segue qualche giorno di temperature ben sotto la norma“.

Oggi cielo da poco a parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno ed attività cumuliforme soprattutto sulle Prealpi, dove è un po’ più probabile qualche locale modesta precipitazione, eventualmente nevosa da circa 1100-1400 m; calo termico, specie di sera, quando in genere saranno raggiunte le temperature minime; venti dai quadranti nord-orientali in rinforzo soprattutto sulla costa; Foehn nelle valli e su qualche zona pedemontana.

Domani cielo in genere sereno, salvo locali e temporanei annuvolamenti di modesta entità sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, con valori ben inferiori alla norma; possibili lievi brinate nelle prime ore fino alle zone interne della pianura.

Venti: In quota moderati da nord-est, a tratti anche tesi sulle Prealpi; nelle valli e sulla fascia pedemontana possibilità di alcuni residui episodi di Foehn, per il resto intensità debole e direzione variabile; altrove dai quadranti orientali, sull’entroterra generalmente deboli, sulla costa nelle prime ore da tesi a moderati e poi da deboli a moderati.

Mare: Nelle prime ore molto mosso, poi mosso.

Mercoledì 5 tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni: Inizialmente assenti, a partire dalle ore centrali aumento della probabilità fino a bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; si tratterà eventualmente di fenomeni locali, modesti salvo possibili occasionali rovesci, nevosi da circa 400-700 m.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, con possibili lievi brinate fino alle zone interne della pianura; le massime in quota saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove diminuiranno un po’; valori generalmente ben sotto la norma.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti settentrionali; nelle prime ore, da tesi a moderati orientali sulla costa; per il resto deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti orientali di sera sulle zone costiere.

Mare: Inizialmente mosso, anche molto mosso nelle primissime ore, ma poi tendente a divenire poco mosso.

Giovedì 6 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi fino a metà giornata e maggiori addensamenti specie sulle zone montane in seguito, in genere senza precipitazioni; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno aumenti a nord-est e diminuzioni a sud-ovest; temperature massime in aumento.

Venerdì 7 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno ma anche qualche possibile modesto addensamento specie sui rilievi nel pomeriggio, in genere senza precipitazioni; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori minimi ed aumenti riguardo ai valori massimi.