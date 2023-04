Previsioni Meteo Veneto: “clou” del maltempo tra la sera del 1° maggio e martedì

MeteoWeb

“Con l’inizio della settimana sull’Europa giunge da nord-ovest una saccatura, da cui si stacca un nucleo depressionario che poi interessa il Mediterraneo; il Veneto risente seppur marginalmente di tali perturbazioni, con culmine di nubi e precipitazioni tra lunedì sera e martedì; spiccherà nella fase più perturbata una ridotta escursione termica, che poi tornerà ad aumentare anche sensibilmente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, ma con qualche temporanea schiarita, più probabile in pianura; specie sulle zone montane e sulla parte centro-occidentale della pianura sono probabili precipitazioni deboli e intermittenti, da locali a temporaneamente sparse.

Domani cielo coperto, salvo sporadiche iniziali schiarite.

Precipitazioni: Probabilità in aumento via via fino ad alta (75-100%) a partire da Prealpi e pianura, per fenomeni da sparsi a diffusi anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, con limite delle nevicate in abbassamento a circa 1700-2000 m.

Temperature: Minime in contenuto aumento, salvo lievi controtendenze ad est e in montagna; massime in contenuto calo.

Venti: In quota generalmente dai quadranti sud-orientali, perlopiù deboli sulle Dolomiti e almeno a tratti moderati sulle Prealpi; nelle valli, deboli con direzione variabile; altrove in genere dai quadranti nord-orientali, deboli o più spesso moderati specie su bassa pianura e costa.

Mare: Da mosso a poco mosso, ma con aumento del moto ondoso di sera specie a sud.

Martedì 2 cielo generalmente coperto, salvo schiarite più probabili a fine giornata su zone montane e alta pianura.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) di fenomeni da diffusi a sparsi, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, in progressivo diradamento pomeridiano a partire da nord-ovest e maggiore insistenza a sud-est; limite delle nevicate sui 1800-2100 m.

Temperature: Minime un po’ in calo ad ovest e stazionarie o in lieve aumento altrove, per le massime prevarrà una diminuzione specie ad est.

Venti: In quota nord-orientali, nelle prime ore e in quelle diurne moderati, almeno localmente forti di sera; nelle valli e sull’alta pianura deboli, con direzione variabile salvo una lieve prevalenza dai quadranti settentrionali; altrove, perlopiù moderati da nord-est.

Mare: Perlopiù mosso a nord e molto mosso a sud.

Mercoledì 3 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; non si escludono al più locali modeste precipitazioni nelle prime ore a sud-est e nel pomeriggio sulle zone montane; temperature minime in contenuta diminuzione, massime in aumento.

Giovedì 4 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno; temperature minime un po’ in diminuzione, salvo contenute controtendenze a nord-ovest; le temperature massime in quota aumenteranno, nelle valli e sull’alta pianura non varieranno molto, altrove diminuiranno.