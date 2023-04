Previsioni Meteo Veneto: temperature sotto la norma, poi successiva graduale ripresa

MeteoWeb

“La situazione sinottica è piuttosto dinamica, con vari nuclei depressionari che si susseguono soprattutto sull’Europa continentale e con l’arrivo di aria fredda anche sulla nostra regione; spazi di sereno anche ampi si alternano a qualche fase nuvolosa, specie da venerdì, senza precipitazioni degne di nota; e spazi di sereno anche ampi, con qualche modesta precipitazione possibile più che altro in montagna; temperature ben sotto la norma almeno all’inizio, in successiva graduale ripresa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in genere sereno, salvo locali e temporanei annuvolamenti di modesta entità; temperature in diminuzione, con valori ben inferiori alla norma; Bora, un po’ in attenuazione durante le ore diurne e in probabile relativo rinforzo di sera, soprattutto sulle zone costiere; nelle valli, non si esclude qualche residuo episodio di Foehn.

Domani cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionale nevischio in montagna.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, con possibili lievi brinate fino alle zone interne della pianura; le massime in quota aumenteranno, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e altrove saranno un po’ in diminuzione; valori generalmente ben sotto la norma.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti settentrionali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, sull’entroterra a tratti moderati e più spesso deboli, sulla costa inizialmente da tesi a moderati e infine da moderati a deboli.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 6 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi fino a metà giornata e maggiori addensamenti specie sulle zone montane in seguito.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime in montagna aumenteranno e altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale, con possibili lievi brinate fino alle zone interne della pianura; massime in moderato aumento.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, a tratti deboli e a tratti moderati; sulla costa deboli o più spesso moderati, inizialmente dai quadranti orientali e poi da quelli meridionali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso, ma con tendenza a divenire quasi calmo a nord-est.

Venerdì 7 cielo in prevalenza nuvoloso, ma con significativi spazi di sereno; probabile qualche modesta precipitazione da metà giornata, più che altro sulle zone interne, eventualmente nevosa da circa 1000-1300 m; temperature un po’ in aumento, salvo locali lievi controtendenze delle massime sulle zone montane.

Sabato 8 variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti perlopiù modesti; possibile qualche modesta precipitazione da metà giornata, più che altro sull’entroterra, eventualmente nevosa da circa 1300-1600 m; le temperature aumenteranno un po’.