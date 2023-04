Previsioni Meteo Veneto: domani possibili piogge

MeteoWeb

“Una depressione in arrivo da nord-ovest si sta unendo a quella che negli ultimi giorni ha portato una significativa discesa delle temperature e che si è spostata sull’Europa Orientale; fino a domenica circolazione ciclonica, si alterneranno nuvole e rasserenamenti con delle precipitazioni più probabili sabato. Lunedì pressione in aumento, giornata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso. Martedì invece pressione in calo, in arrivo nuvole e alcune precipitazioni più probabili sui monti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Sui monti precipitazioni sparse, di modesta entità nonostante alcuni rovesci a tratti, con quota neve attorno ai 1200-1400 m; sulla pianura solo localmente qualche piovasco. Temperature in aumento sulla pianura e in calo sui monti con differenze anche sensibili rispetto a giovedì, sotto la media in modo leggero/moderato.

Domani fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvolosità in aumento con cielo anche coperto più probabilmente verso sera.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata probabilità in aumento specie verso sera, quando andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane arriverà ad essere da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per piogge da locali a diffuse; si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali. Accumuli in prevalenza modesti, localmente moderati. Quota neve in prevalenza attorno ai 1500-1600 m, temporaneamente in calo fino anche a 1200-1300 m.

Temperature: In aumento, eccetto diminuzioni fino al primo mattino nelle valli, con differenze leggere/moderate rispetto a venerdì; valori notturni sotto la media in modo leggero/moderato, valori diurni nella media.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare: Poco mosso.

Domenica 9 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%). Saranno di breve durata, distribuite in modo irregolare nel corso della giornata fino a risultare sparse a livello giornaliero; in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, sopra i 1500/1600 m alcune nevicate.

Temperature: In calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a sabato.

Venti: Sulla pianura in prevalenza da nord-est, fino al mattino moderati/tesi e dal pomeriggio deboli/moderati. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna deboli/moderati da nord-ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Lunedì 10 non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Martedì 11 alternanza di nuvole e rasserenamenti. A tratti alcune precipitazioni, più probabili sui monti; quota neve in calo fino anche a 1100-1200 m. Temperature sulla pianura in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno, sui monti in calo eccetto aumenti diurni nelle valli.