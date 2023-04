Previsioni Meteo Veneto: freddo, maltempo e neve in settimana. I dettagli

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Su gran parte d’Europa aria relativamente fresca a circolazione ciclonica, in attenuazione; sul Veneto spazi di sereno alternati a qualche addensamento nuvoloso, con ridotta probabilità di precipitazioni e contenuto rialzo delle temperature a partire dai valori diurni; più nubi e precipitazioni con calo termico diurno a fine periodo, per il transito da nord-est sull’Europa centrale di un nucleo ciclonico freddo.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 16 aprile

Leggera variabilità con spazi di sereno anche ampi alternati ad addensamenti nuvolosi soprattutto sull’entroterra e in particolare sulle zone montane, dove è più probabile qualche precipitazione, perlopiù modesta salvo occasionali rovesci o temporali; limite delle eventuali nevicate sui 1600-1900 m; temperature diurne in aumento soprattutto a nord-est.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 17 aprile

Cielo: Un po’ di variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso bassa (5-25%) di fenomeni sparsi soprattutto nelle ore diurne su pianura e Prealpi, in genere modesti a parte una discreta possibilità di rovesci o temporali; limite delle eventuali nevicate in rialzo fino a circa 1700-2000 m.

Temperature: Minime in contenuto aumento soprattutto a nord-est; massime generalmente in rialzo.

Venti: In quota perlopiù moderati da nord-est, a tratti localmente anche tesi all’inizio; temporaneamente moderati e in prevalenza dai quadranti settentrionali in pianura nelle ore diurne, per il resto deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso, dal tardo pomeriggio anche quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 18 aprile

Cielo: Tempo un po’ variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più presenti a partire da metà giornata.

Precipitazioni: Probabilità dapprima nulla o molto bassa (0-5%) ovunque, in successivo aumento fino a medio-bassa (25-50%) su Prealpi e pianura nord-orientale, fino a bassa (5-25%) altrove; si tratterà eventualmente di qualche fenomeno perlopiù modesto, salvo occasionali rovesci o temporali; limite delle nevicate in rialzo fino a circa 1800-2100 m.

Temperature: Per le minime, prevarrà un lieve aumento; le massime subiranno sulla pianura centro-orientale contenute variazioni di carattere locale, altrove un contenuto aumento.

Venti: In quota, prevalentemente moderati da nord-est; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte locali temporanei rinforzi di moderata intensità in pianura.

Mare: Sottocosta generalmente quasi calmo, al largo da quasi calmo a poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 19 aprile

Tempo dapprima variabile con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti nuvolosi, poi cielo irregolarmente nuvoloso con copertura più estesa alla sera; alcune fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate fino al pomeriggio sui 1800-2100 m, di sera in abbassamento; per le temperature minime prevarrà un aumento, le massime diminuiranno un po’ specie sulle zone centro-orientali.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 20 aprile

Cielo in genere molto nuvoloso, salvo locali schiarite più probabili su zone meridionali e costiere; fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate a circa 1300-1600 m, ma con possibili episodi anche fino a quote dell’ordine dei 1000 m; temperature minime in aumento, massime in calo più sensibile su zone montane e alta pianura.

DATI METEO di Sabato 15

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 4 6 4 5 8 3 3 T max(°C) 14 16 17 17 15 20 17 Prec (mm) 0 0 0 2 0 0 0

DATI METEO di Domenica 16

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 1 6 7 4 8 5 3 T h12 (°C) 14 16 16 17 15 17 17