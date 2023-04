Previsioni Meteo Veneto, il bollettino dell’Arpav: torna il maltempo

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Il promontorio anticiclonico che interessa il Mediterraneo si attenua per l’ingresso di correnti nordoccidentali, determinando un po’ di variabilità/instabilità nel fine settimana, con qualche precipitazione specie domenica. Lunedì si approfondirà sul mar Tirreno un minimo depressionario, che porterà anche sul Veneto nuvolosità e precipitazioni fino alla giornata di martedì; in seguito la depressione tenderà a spostarsi verso il sud Italia determinando un progressivo miglioramento e tempo più stabile mercoledì.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 29 aprile

Cielo parzialmente nuvoloso, con qualche temporanea schiarita. Possibili modeste precipitazioni. Temperature in contenuta diminuzione nei valori massimi.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 30 aprile

Cielo: Tempo variabile, cielo in prevalenza nuvoloso, salvo qualche temporanea schiarita, più probabile in pianura. Nella notte e fino al primo mattino possibili foschie e locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Piogge sparse e intermittenti tra mattina e pomeriggio sulle zone montane e pedemontane, e con minore probabilità qualche precipitazioni anche in pianura.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in calo in montagna, in ripresa in pianura.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali moderati, tesi in serata sulla costa; in quota da deboli a moderati da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 1 maggio

Cielo: Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso/coperto.

Precipitazioni: Al mattino quasi assenti, salvo possibili fenomeni locali; dalle ore centrali probabilità di precipitazione in aumento, con fenomeni da sparsi a diffusi nella seconda parte della giornata.Il limite della neve sarà piuttosto alto, sui 1800-2000 m, localmente più in basso sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in generale aumento; massime in diminuzione anche sensibile in pianura, stabili o in locale diminuzione sui rilievi.

Venti: Orientali moderati in pianura, a tratti tesi sulla costa e zone orientali; in quota venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Al mattino mosso, poi in attenuazione a poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 2 maggio

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Saranno probabili precipitazioni diffuse fino al pomeriggio, in successivo diradamento a partire da nord, con fenomeni più insistenti sulla pianura meridionale. Temperature minime stabili, massime in lieve calo. Venti da nord-est moderati/tesi sulla pianura sudorientale e zone costiere.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 3 maggio

Nuvolosità ancora diffusa al mattino, almeno in pianura, e poi schiarite a partire da nordovest, con residua nuvolosità sulle zone sudorientali e costiere. Precipitazioni residue nella notte e fino al primo mattino sulle zone meridionali; in seguito fenomeni pressoché assenti. Temperature minime senza sensibili variazioni, massime in generale aumento.

