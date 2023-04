Previsioni Meteo Veneto, sarà un 25 aprile di freddo e maltempo

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Sabato, un promontorio anticiclonico in estensione dal Mediterraneo manterrà il tempo stabile e almeno in parte soleggiato. In seguito, correnti debolmente cicloniche, provenienti dall’Atlantico, porteranno variabilità e alcune fasi di instabilità tra domenica e martedì. Mercoledì si riaffermeranno condizioni anticicloniche, con tempo in prevalenza stabile.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 22 aprile

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, per passaggi di nubi medio-alte, con maggiori annuvolamenti in montagna dove non è escluso qualche occasionale piovasco. Temperature diurne in aumento fino a valori prossimi alla media. Venti in quota deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 23 aprile

Cielo: Da poco nuvoloso, soprattutto sulla pianura centro-meridionale, a nuvoloso o molto nuvoloso, con maggiori annuvolamenti già nel corso della mattina sulle zone montane e dal pomeriggio anche in pianura.

Precipitazioni: In montagna assenti fino al mattino; dalla tarda mattinata probabilità in aumento fino a alta (75-100%) nel pomeriggio per precipitazioni sparse, con limite neve inizialmente intorno a 2100-2200 m, poi in abbassamento fino sui 1900-2000 m. In pianura fenomeni assenti fino al pomeriggio; in seguito probabilità medio-alta (50-75%) dapprima sulla fascia pedemontana e sulla pianura interna in serata anche sulle restanti zone.

Temperature: Minime in aumento, massime in diminuzione in montagna e sulla pianura orientale, in rialzo sulla pianura meridionale, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura inizialmente orientali, poi variabili sulle zone interne, moderati sud-orientali su costa e zone limitrofe.

Mare: Calmo o quasi calmo fino a metà giornata, dalle ore centrali moto ondoso in intensificazione fino a mosso.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 24 aprile

Cielo: Tempo instabile/perturbato fino alle ore centrali con cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Nel pomeriggio nuvolosità in diminuzione a partire da ovest, salvo residua instabilità sulle Prealpi.

Precipitazioni: Tra la notte e le ore centrali probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio fenomeni generalmente assenti, salvo residue precipitazioni sulla pianura orientale (in esaurimento) e possibili locali rovesci sulle Prealpi. Limite della neve intorno a 1700-1900 m sulle Dolomiti, un po’ più alto sulle Prealpi.

Temperature: In diminuzione, salvo le minime in pianura che saranno pressoché stazionarie.

Venti: In quota nelle primissime ore moderati da sud-ovest, poi moderati, anche tesi in alta quota, da nord-ovest. Nelle valli variabili. In pianura deboli o moderati, a tratti tesi nel pomeriggio, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: Mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 25 aprile

Tempo variabile, a tratti instabile con probabili precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno a 1400-1600 m. Temperature in diminuzione.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 26 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime in diminuzione, massime in ripresa.