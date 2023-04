Previsioni Meteo, tutti i dettagli per il weekend e per il Ponte del 1° Maggio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 29 aprile, e fino a giovedì 4 maggio, evidenziando in particolare una fase di maltempo tra 30 aprile e 1° maggio.

Le previsioni meteo per il 29 aprile 2023

Al Nord, inizialmente cielo parzialmente nuvoloso ma con nubi compatte in graduale aumento da ovest con associate locali deboli piogge sulle aree montuose e pedemontane. Nel corso del pomeriggio estensione dei fenomeni anche alla Pianura Padana.

Al Centro e Sardegna, al primo mattino estesa nuvolosità medio-alta. Dalla mattinata annuvolamenti sempre più consistenti su Marche, Abruzzo, Umbria e aree interne della Toscana con associate locali deboli piogge. Dalla sera atteso qualche debole rovescio sulle coste toscane.

Al Sud e Sicilia, inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia ma con nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in rapida intensificazione; sulle regioni peninsulari cielo molto nuvoloso ma con locali deboli piogge relegate a Campania, Molise e Puglia settentrionale a partire dalla serata.

Temperature minime stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Lazio meridionale e Campania, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, bassa Lombardia e Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata settentrionale, in rialzo su restante Triveneto, isole maggiori e coste ioniche, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti generalmente deboli variabili, in rotazione e in rinforzo da Sud lungo le coste toscane e laziali.

Per quanto riguarda i mari saranno poco mossi Mar Ligure e Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 30 aprile al 4 maggio

Domenica 30, al Nord, cielo molto nuvoloso con piogge diffuse al nord-ovest e sparse sul resto del settentrione; possibili isolati temporali sulla Liguria. Precipitazioni più insistenti sul Piemonte. Quota neve in graduale calo ma oltre i 2000 metri.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente molto nuvoloso con piogge sparse, specie sulle aree interne, e isolati temporali sulla Sardegna. Dalla sera intensificazione delle precipitazioni su tutti i settori.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso sui settori appenninici e irregolarmente nuvoloso altrove. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area adriatica al mattino per poi trasferirsi alle restanti aree peninsulari e alla Sicilia nel pomeriggio, dove potranno svilupparsi anche isolati temporali.

Temperature minime in rialzo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, in tenue flessione lungo il restante appennino e sulle Alpi, stazionarie sul resto d’Italia; massime in diminuzione su tutto il Paese.

Venti settentrionali: moderati sulla Sardegna, da deboli a localmente moderati su Toscana e Liguria; meridionali sul resto del Centro-Sud, con rinforzi su coste laziali e puglia meridionale; deboli orientali sulla Pianura Padana con locali rinforzi serali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Mar e Canale di Sardegna; poco mossi Mar Ligure e Adriatico; mossi i restanti mari, fino a molto mosso lo Stretto di Sicilia dalla sera.

Lunedì 1° maggio tempo variabile sulle isole maggiori. Molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, insistenti su Piemonte e aree interne tirreniche.

Martedì 2 tempo in miglioramento al Nord con successive schiarite pomeridiane. Continuano le piogge al Centro-Sud che, specie sulla Calabria, risulteranno abbondanti e insistenti.

Mercoledì 3 residua instabilità al Sud, mentre altrove la giornata trascorrerà all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso.

Giovedì 4 cielo soleggiato su tutto il Paese, con al più velature in transito.