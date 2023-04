Primo vasto incendio in Sardegna: elicottero in azione nelle campagne di Villacidro

MeteoWeb

La stagione degli incendi non è ancora iniziata ma la Sardegna già oggi ha iniziato a fare i conti con roghi importanti. Lungo un costone collinare a Villacidro, infatti, è divampato il primo vasto incendio di sterpaglie per il quale è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco, ma a causa del punto in cui si è sviluppato il rogo, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero della flotta regionale.

Il fuoco ha percorso tre ettari coperti da macchia mediterranea e pini marittimi. L’allarme è scattato poco prima delle 9.30 di questa mattina nella pineta sopra l’abitato. L’intervento del mezzo aereo, che ha effettuato 31 lanci d’acqua fino alle 15.30 circa, si è rivelato decisivo. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica, mentre il Corpo forestale ha avviato le indagini per identificare le cause e gli eventuali responsabili dell’incendio.

Altri due incendi si sono sviluppati nel pomeriggio vicino all’ex statale 131 ad Assemini, e tra Monastir e Villasor: anche in questo caso al lavoro ci sono le squadre dei Vigili del Fuoco.

È stato appena annunciato che per i mesi estivi in Sardegna saranno schierati 3 Canadair e 14 elicotteri della flotta regionale.