Terremoto Umbria, Prisco: “Dal governo risposte ai cittadini”

“È molto importante la conferma, arrivata proprio dal ministro Musumeci ad Umbertide, che il governo, probabilmente già nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, darà il via libera allo stato di emergenza per le zone di Pierantonio e Sant’Orfeto”. Così in una sua nota il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, a margine dei sopralluoghi a Perugia e Umbertide con il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. “Si tratta – sottolinea Prisco – di un provvedimento importante e molto atteso dai cittadini che lo scorso 10 marzo hanno rivissuto il trauma del sisma”.

“Siamo impegnati a verificare – dice – se dal punto di vista normativo è possibile prevedere una estensione dell’area del cratere del sisma 2009 e 2016, in maniera che possano essere attivate alcune importanti misure a supporto della popolazione colpita, come l’erogazione di contributi di autonoma sistemazione. Voglio rivolgere anche un ringraziamento sentito ai nostri vigili del fuoco – prosegue il sottosegretario – che anche in occasione dell’ultimo, violento sisma, hanno svolto un lavoro certosino, in tempi record, di verifica dei luoghi, monitoraggio degli edifici e di supporto alla popolazione insieme a tutto il personale delle varie amministrazioni coinvolte, a cominciare dalla Protezione civile nazionale”.

“A breve – spiega Prisco – i vigili del fuoco effettueranno il cerchiaggio del campanile di Pierantonio, per ridurre il pericolo sulla strada sottostante. Questo intervento consentirà intanto di eliminare la ‘zona rossa’. Contestualmente, effettueranno lo smontaggio controllato delle parti pericolanti della stazione di Montecorona: tornare alla normalità quanto prima è la priorità che lo Stato ha in questa zona. Ringrazio il Ministro e il Presidente Meloni per l’attenzione che il Governo sta dando a questo territorio”.