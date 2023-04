Carbonia: al via progetto educativo “La Protezione Civile a scuola”

MeteoWeb

Un’iniziativa organizzata dalle associazioni di protezione civile del territorio – in particolar modo Terra-Mare di Carbonia, volontari della Protezione Civile Terraseo, Prociv Santadi e Gev. Villamassargia – protagoniste di un’attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione verso gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Beccaria di Carbonia in merito a tutti gli interventi connessi alle attività di volontariato e di protezione civile. Come ha dichiarato l’assessore con delega alla Protezione Civile Piero Porcu, “l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso questi temi è alta e intendiamo non abbassare la guardia, come dimostra il monitoraggio costante in tema di protezione civile, la costante collaborazione con le associazioni e la funzionalità del Centro operativo comunale, che abbiamo prontamente attivato soprattutto in occasione delle forti piogge e delle situazioni caratterizzate da allerta meteo”.