Protezione Civile: oggi a Siracusa l’esercitazione “Ritrovare si può | FOTO

MeteoWeb

A Siracusa oggi si svolge un’esercitazione della Protezione Civile in cui uno studente si è prestato a scomparire dalla scuola di Noto che frequenta. Si tratta dell’esercitazione “Ritrovare si può!”, pensata per sensibilizzare e coinvolgere i più giovani sull’importanza del lavoro svolto da forze dell’ordine, Prefettura, comune e dei soccorsi in una situazione di emergenza così delicata.

L’aspetto notevole è stata la grande abilità dei ragazzi che sono riusciti ad interpretare i loro ruoli istituzionali: dal dirigente scolastico al prefetto, dal sindaco alle diverse unità operative impegnate sul campo, come i vigili del fuoco.

Grande partecipazione in questa attività formativa è stata data dal Corpo nazionale dei vigili fuoco che si sono avvalsi anche di un elicottero della flotta, supportando i ragazzi in ogni fase delle ricerche e mostrando loro quali mezzi e attrezzature tecnologiche vengono impiegati in tali circostanze.