Nati quattro nuovi satelliti per il monitoraggio ambientale dallo Spazio

Sono stati in questi giorni installati quattro satelliti costruiti in Puglia, a Mola di Bari, da Sitael per il monitoraggio ambientale. Questa notizia è stata resa nota da Repubblica, a cui il direttore di Sitael, Marco Molina, ha spiegato: “I quattro satelliti che saranno costruiti da Sitael saranno ad altissima tecnologia, faranno parte della costellazione Iride e serviranno per il monitoraggio ambientale. In pochissimi minuti sarà possibile fare il check-up all’intera penisola. Si potranno controllare le risorse idriche, l’inquinamento delle acque, del suolo e dell’aria, raccogliere ed elaborare i dati in tempo reale. Sarà così disponibile una vasta gamma di applicazioni utili per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche per mettere a punto azioni di prevenzione degli incendi e dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico”.