Raro evento cosmico in arrivo, per il prossimo dovremo aspettare il 2031

Il 20 aprile si verificherà un raro evento cosmico, chiamato eclissi solare ibrida. Le eclissi solari ibride passano da totali ad anulari mentre l’ombra della Luna si muove sulla Terra: in alcuni punti la Luna oscura completamente il Sole, mentre in altri è visibile un anello di luce attorno al bordo del nostro satellite naturale. Queste eclissi sono piuttosto rare, si verificano solo poche volte ogni secolo.

L’eclissi ibrida sarà visibile dall’Australia occidentale, da Timor Est e dall’Indonesia orientale a partire dalle 01:36 UTC del 20 aprile e terminerà alle 06:59 UTC, secondo In the Sky. Alcuni skywatcher in questa regione ammireranno un’eclissi solare totale, mentre altri vedranno un’eclissi anulare, un “anello di fuoco“. Altri ancora assisteranno a un’eclissi solare parziale, con la Luna che darà “un morso” al Sole.

Questa eclissi ibrida apparirà come un’eclissi solare totale o anulare se vista dall’Australia occidentale dalle 02:29 alle 02:35 UTC del 20 aprile, a Timor Est dalle 03:19 alle 03:22 UTC e in Indonesia dalle 03:23 alle 03:58 UTC. L’evento celeste apparirà come un’eclissi parziale da molti altri Paesi, compresi i Territori australi francesi, dove il 93% del Sole sarà eclissato, in Papua Nuova Guinea, con l’87%, e nelle Isole Marshall, con il 95% del disco solare coperto dalla Luna, secondo In the Sky.

Cos’è un’eclissi solare ibrida

Le eclissi ibride si verificano a causa del fatto che la Terra è curva e l’ombra della Luna ha diverse caratteristiche, in particolare una regione centrale più scura nota come ombra e una regione esterna più chiara, la penombra. Le eclissi ibride si verificano quando la Luna è il più lontano possibile dalla Terra nella sua orbita ellittica, anche se l’ombra incontra la superficie del nostro pianeta.

Un raro evento cosmico

L’ultima eclissi di questo tipo si è verificata quasi 10 anni fa, il 3 novembre 2013. La prossima eclissi solare ibrida dopo quella di questo mese si verificherà nel novembre 2031, mentre quella successiva avverrà il 23 marzo 2164.