Regno Unito: finanziamento di 124,5 milioni di dollari per l’intelligenza artificiale

Il Regno Unito ha destinato ben 124,5 milioni di dollari per finanziare una task force per lo sviluppo delle fondamenta dei modelli dell’intelligenza artificiale (AI) da utilizzare in ambiti come l’istruzione e la salute. Il primo ministro inglese, Rishi Sunak, ha dichiarato che l’intelligenza artificiale rappresenta una “grande opportunità” per far crescere l’economia britannica e migliorare il futuro del Paese come ha reso noto Reuters.