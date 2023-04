Regno Unito, scattato il test di emergenza su scala nazionale: allarme all’unisono sui cellulari britannici

MeteoWeb

Al via nel Regno Unito il primo test del sistema di emergenza su scala nazionale. “Questo è un test per le allerte di emergenza. Un nuovo servizio del governo britannico che vi avvertirà in caso di emergenze estreme nei dintorni”, è il messaggio di testo, accompagnato da una sirena di allarme, giunto su tutti i telefonini del Regno Unito, che ha dato il via al test nazionale. Si tratta di un’esercitazione sperimentale che ha coinvolto tutto il Paese e per la quale nell’immediato non si sono registrati problemi tecnici o intoppi.

Con questo test, il governo del Regno Unito intende preparare i cittadini alla ricezione sul proprio cellulare di avvisi relativi a imminenti calamità, come ad esempio disastri meteorologici, alluvioni, incendi o attacchi terroristici. Londra ritiene infatti che il test sia uno strumento essenziale per migliorare la risposta delle persone alle emergenze.

Il test è basato sulla tecnologia cell broadcast, in grado di inviare messaggi a tutti i telefoni presenti in una determinata area senza la necessità di aver accesso ai numeri di telefono dei singoli utenti. Al momento solo i servizi di emergenza e i dipartimenti governativi possono inviare questi messaggi alle persone.