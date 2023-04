Research Infrastructure Dìaita Lifestyle, il recupero identitario dell’alimentazione mediterranea

MeteoWeb

Martedì 11 aprile l’Università Mediterranea di Reggio Calabria presenta il progetto “Research Infrastructure Dìaita Lifestyle“, nato grazie al Living Lab finalizzato allo sviluppo di “Modelli innovativi e piattaforme prototipali avanzate per il recupero identitario della Dìaita Mediterranea”, finanziato dalla Regione Calabria, al progetto NutriDM per la creazione di network nazionale per la lotta alla malnutrizione, finanziato dal Ministero della Salute, nell’ambito del quale l’Università Mediterranea svilupperà gli strumenti attuativi basati sui principi di una dieta mediterranea glocal.

Interverranno:

Prof. Giuseppe Zimbalatti Rettore Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria

Prof. Giovanni Enrico Agosteo Direttore Dipartimento di Agraria UniRC

Prof.ssa Mariateresa Russo Prorettrice UniRC Grandi Progetti e Infrastruttura di Ricerca, Responsabile scientifico della Infrastruttura di Ricerca

Dott. Gianluca Gallo Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria.

Parteciperanno altresì: i componenti del team di ricerca della Mediterranea, in rappresentanza del partenariato imprenditoriale, la Dolciaria Monardo ed il Presidente del Polo di innovazione Future Food Med, i referenti della Regione Calabria e di Fincalabra Spa, i rappresentati dell’Unesco, i sindaci dei comuni partner, i rappresentati della Lega Tumori, i rappresentati del protocollo 5A per l’educazione alimentare nelle scuole, la rappresentate de «Le Donne dell’Acqua» del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (TNCdF).