Rinviato il lancio del potente Falcon Heavy di SpaceX, liftoff tra poche ore

Rinviato di 24 ore il lancio del potente razzo Falcon Heavy di SpaceX: prenderà il volo per la 6ª volta in assoluto alle 01:29 ora italiana del 28 aprile. Il lanciatore decollerà dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, trasportando 2 satelliti verso un’orbita geostazionaria distante. È prevista una finestra di lancio di 57 minuti. In calce il webcast dove potere seguire il liftoff. SpaceX ha affermato che le condizioni meteo sono favorevoli al 60% per il decollo.

Il payload principale della missione odierna è ViaSat-3 Americas, un satellite a banda larga da 6.400 kg che sarà gestito dalla società californiana Viasat. Il secondo satellite in volo è Arcturus, un veicolo per le comunicazioni che sarà gestito dalla Astranis Space Technologies con sede a San Francisco.

Il Falcon Heavy è costituito da 3 primi stadi legati insieme del razzo Falcon 9 di SpaceX. Il booster centrale è sormontato da uno stadio superiore e dal payload. Il potente vettore ha debuttato nel febbraio 2018 con un memorabile volo di prova che ha mandato in orbita attorno al Sole la Tesla Roadster rossa del fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk con Starman, un manichino in tuta spaziale, al volante.