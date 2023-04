Rinviato ancora il lancio del primo satellite del Kenya

MeteoWeb

SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, ha rimandato per la terza volta in pochi giorni il lancio in orbita del primo satellite di osservazione terrestre del Kenya. Anche questa volta le condizioni meteo nella base militare di Vandemberg, in California, non sono state giudicate idonee. La direzione di lancio ha bloccato il razzo Falcon 9 solo 29 secondi prima che si staccasse da terra. Il lancio del Taifa-1, che sarà utilizzato per raccogliere dati per il monitoraggio dell’agricoltura, del territorio e dell’ambiente, verrà ritentato per la quarta volta domani, sabato 15 aprile. Quello keniano è uno dei 52 satelliti e veicoli orbitali che dovrebbero essere lanciati con la missione Transporter 7 di SpaceX.