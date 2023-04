Problemi tecnici, rinviato lo storico lancio di Starship

MeteoWeb

Il debutto storico, il primo test di volo (quasi) orbitale, dell’imponente veicolo Starship di SpaceX, è diventato un “wet dress rehearsal” (un test che prevede di ricreare tutte le condizioni precedenti ad un lancio e all’accensione dei motori, con particolare attenzione al rifornimento di carburante): a circa 10 minuti dall’inizio della finestra di lancio di 150 minuti con inizio alle 15:20 ora italiana, l’azienda di Elon Musk ha comunicato che il lancio non sarebbe avvenuto dalla struttura Starbase di SpaceX a Boca Chica, in Texas. A causa di un problema di pressurizzazione del booster del primo stadio, il lancio è stato posticipato: il conto alla rovescia si è fermato a -40 secondi da quello che sarebbe stato l’orario di liftoff. Il prossimo tentativo non potrà avvenire prima di 48 ore.

Starship e i suoi voli di prova sono stati tra gli sviluppi più accattivanti nel settore spaziale, e la prima missione orbitale è stata a lungo attesa. Il lancio di prova, quando avverrà, sarà un altro passo su un lungo cammino verso la piena operatività del lanciatore. Il primo volo a velocità orbitale sarà il passo più impegnativo e significativo finora e fornirà una serie di informazioni essenziali, indipendentemente dal risultato.

Il veicolo Starship

SpaceX vede Starship come un sistema di trasporto potenzialmente rivoluzionario, che potrebbe rendere economicamente fattibile la colonizzazione di Marte e altre ambiziose imprese extraterrestri. Il veicolo in acciaio inossidabile è composto da 2 elementi: un gigantesco booster chiamato Super Heavy e un veicolo spaziale alto 50 metri noto come Starship.

Sia Starship che Super Heavy sono progettati per essere completamente riutilizzabili ed entrambi sono alimentati dal motore Raptor di nuova generazione di SpaceX: 33 per il booster e 6 per lo stadio superiore.

SpaceX ha preparato per mesi Booster 7 e il prototipo di Starship chiamato Ship 24 per il test di volo orbitale. Le operazioni hanno incluso un test di rifornimento, che la società ha eseguito il 23 gennaio, e una serie di test di fuoco statico (prove pre-lancio in cui i motori vengono accesi brevemente mentre il veicolo rimane ancorato al suolo). Ship 24 ha acceso tutti e 6 i suoi Raptor lo scorso settembre, per esempio, e Booster 7 ha acceso 14 dei suoi 33 motori 2 mesi dopo.

Durante la missione di prova, il duo Booster 7-Ship 24 diventerà il razzo più potente ad avere mai volato, strappando il record a Space Launch System (SLS) della NASA, che ha debuttato il 16 novembre per la missione lunare Artemis I. SLS ha generato 8,8 milioni di libbre di spinta in quel decollo. I 33 Raptor di Super Heavy producono circa 16,5 milioni di libbre di spinta a piena potenza.