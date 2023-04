Riscaldamento globale: la storia e la biologia umana sostengono il caldo, non il freddo

MeteoWeb

“A coloro che sono stati indotti in errore a credere che un pianeta che si riscalda sia pericoloso, preparatevi a sfatare un mito: i dati di centinaia di riviste scientifiche sulle principali piattaforme di pubblicazione e i rapporti politici dei principali governi affermano che il freddo è responsabile di più morti del caldo in tutto il mondo. Tuttavia, molte persone trovano difficile credere a questo a causa della propaganda e dell’isteria decennali che circondano il riscaldamento globale. Ecco perché dovremmo essere grati che il nostro mondo si stia riscaldando”. È quanto scrive Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia) in un articolo originariamente pubblicato su BizPac Review il 6 aprile. Jayaraj ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, e risiede in India.

Il corpo umano è fatto per il clima caldo

“Gli esseri umani si sono evoluti in ambienti caldi. Il corpo è meglio equipaggiato per gestire il caldo che il freddo in quanto può regolare la temperatura attraverso la sudorazione e altri meccanismi. Tuttavia, quando fa freddo, il nostro corpo deve lavorare di più per mantenere una temperatura normale, il che può portare a una varietà di problemi di salute. Attacchi di cuore indotti dallo spalare la neve sono comuni nei climi settentrionali. Se esposti a basse temperature, i vasi sanguigni del corpo si restringono per conservare il calore, il che può aumentare la pressione sanguigna e affaticare il cuore”, scrive ancora Jayaraj.

“La relativa secchezza dell’aria fredda è irritante per le vie respiratorie, causando infiammazione e rendendo più difficile la respirazione, in particolare per coloro che soffrono di condizioni respiratorie preesistenti come l’asma o la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Quindi, non c’è da meravigliarsi che le civiltà fiorissero quando le temperature erano più alte, specialmente quando il riscaldamento domestico era primitivo o inesistente”, scrive ancora il ricercatore.

Lezioni dall’agricoltura in Groenlandia

“Alcune delle prime civiltà, come quelle della Mesopotamia, dell’Egitto e della Valle dell’Indo, si sono sviluppate in regioni calde e aride con terreni fertili e abbondanti risorse idriche. Sono stati in grado di sostenere grandi popolazioni che hanno sviluppato tecnologie sofisticate, come i sistemi di irrigazione che hanno reso possibile l’agricoltura nelle terre aride. Le temperature più calde sono associate a raccolti più elevati, in particolare per piante come grano, riso e mais. Un maggiore calore aumenta la durata della stagione di crescita e migliora il tasso di fotosintesi”, spiega ancora Jayaraj.

“Al contrario, le regioni più fredde come l’Europa settentrionale e l’Asia erano storicamente meno ospitali per le popolazioni umane. In queste regioni, la produzione alimentare era più difficile e il rischio di carestie e malattie più elevato. L’unico momento in cui la vita nelle regioni più fredde è stata favorevole è quando ci sono state fasi di riscaldamento secolari. Un esempio di ciò sono i Vichinghi che svilupparono una fiorente civiltà in Scandinavia e coltivarono cibo in Groenlandia durante il periodo caldo medievale. I semi carbonizzati e gli scarti della trebbiatura del grano hanno dimostrato che l’orzo era coltivato in Groenlandia dai contadini norvegesi medievali. Quando le temperature estive e invernali diminuirono con il calare del caldo medievale, i Vichinghi abbandonarono l’agricoltura e si dedicarono ai frutti di mare”, continua il ricercatore.

“È stato uno stile di vita sostenibile per centinaia di anni. Ma nel XIII secolo, l’economia e il clima iniziarono a cospirare contro i norvegesi. Dopo il 1250, un clima più freddo ha posto molteplici minacce a una società orientata al mare”, ha scritto Eli Kintisch nella rivista “Science”. “Anche nelle parti temperate dell’Europa, la Piccola Era Glaciale del XVI secolo fu orribile. Quindi, un riscaldamento iniziato nel XVII secolo e che continua fino ai giorni nostri ha ripristinato raccolti più abbondanti e una misura di sicurezza alimentare che ha concesso tempo ed energia per l’innovazione e l’inizio della Rivoluzione Industriale. Da allora, la popolazione umana è aumentata di 10 volte. Quindi, l’idea che il riscaldamento stia uccidendo il pianeta è falsa. In effetti, è pericoloso indirizzare le politiche pubbliche verso la riduzione della temperatura globale”, conclude Vijay Jayaraj.