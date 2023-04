Ritrovato bimbo di due anni nelle fauci di un alligatore

MeteoWeb

La drammatica vicenda del piccolo Taylen Mosley in Florida ha sconvolto il mondo intero. Taylen, di solo due anni, è stato ritrovato cadavere tra le fauci di un alligatore. Mentre sua madre, Pashun Jeffery, di 20 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di St. Petersburg giovedì. Per l’omicidio di entrambi è stato accusato il padre del piccolo, secondo la polizia locale.

Il bambino era disperso da diverse ora e le ricerche erano state avviate subito dopo il ritrovamento del corpo della madre. A scoprire il cadavere del bambino è stato un detective impegnato nelle operazioni. Il corpicino è stato trovato nella bocca di un alligatore vicino al Lago Maggiore nei pressi del Dell Holmes Park. E’ stato inevitabile che l’animale venisse soppresso a colpi di pistola per consentire il recupero del cadavere.

“Non avremmo voluto trovarlo in questo modo“, ha detto il capo della polizia Anthony Holloway in una conferenza stampa. Taylen era scomparsa da giovedì, quando il cadavere di sua madre è stato ritrovato nel suo appartamento devastato da diverse coltellate. Il padre del bambino, Thomas Mosley, è accusato di due capi di omicidio di primo grado. Mamma e figlio sono stati visti per l’ultima volta mercoledì. La terribile scoperta è avvenuta dopo una segnalazione dei parenti che avevano a lungo cercato telefonicamente la donna.