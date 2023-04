Roma, incendio in un capannone: fiamme vicino le abitazioni | FOTO

MeteoWeb

La Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma dalle 14 ha inviato undici automezzi tra Aps, autobotti e diversi mezzi di supporto per un incendio ormai generalizzato di un capannone (ex falegnameria) in via Castel di Lama 83, a Corcolle. L’intervento è ancora in atto, con le operazioni di spegnimento che risultano “molto impegnative” dato l’alto numero di abitazioni a ridosso del capannone. Ancora non è stato spento l’incendio in un capannone ex falegnameria a Corcolle (Roma).

I Vigili del Fuoco stanno cercando di controllarlo per evitare che raggiunga le case adiacenti. I residenti di tali abitazioni sono stati fatti allontanare dalle abitazioni per sicurezza. Il capannone date le altre temperature raggiunte è a rischio di crollo.