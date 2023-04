Russia, il satellite Meteora-M mostra i Vulcani della Kamchatka

MeteoWeb

La foto di Meteora-M mostra i confini di sei aree particolarmente protette comprese nei Vulcani della Kamchatka, Patrimonio Naturale dell’Umanità dell’UNESCO. In totale, ci sono circa 30 vulcani attivi e 300 spenti. Klyuchevskaya Sopka (4750 m), il vulcano più alto dell’Eurasia, si trova nella parte centrale della penisola. Questo gruppo di vulcani comprende anche Tolbachik, sui cui campi di lava sono stati testati i telai dei rover lunari e planetari sovietici. Un po ‘più in alto c’è il cappuccio bianco di uno Shiveluch separato, la sua eruzione continua.

Ma Petropavlovsk-Kamchatsky, che dista 440 km, non è in pericolo. Si trova nella baia di Avacha, coperta da nord dai vulcani del gruppo “casa”, visibile dalla città (parte del parco Nalychevo). Sulla punta meridionale della penisola, circondato da vulcani, è possibile vedere il famoso lago Kuril, dove il salmone sale dal mare di Okhotsk lungo il fiume Ozernaya per deporre le uova. Tutti possono vedere la bellezza selvaggia e maestosa di questi luoghi: tutti i parchi naturali sono aperti ai turisti.