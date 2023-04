Royal Meteorological Society: al via l’ottava edizione del suo concorso fotografico sulla crisi climatica

MeteoWeb

Giunto alla sua ottava edizione, il concorso fotografico della Royal Meteorological Society presenta le fotografie sulla crisi climatica più suggestive al mondo. Esso rappresenta una piattaforma internazionale per aumentare la consapevolezza delle questioni ambientali che mettono a rischio il nostro pianeta, raffigurando la fragilità e la bellezza del mondo che dobbiamo proteggere.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide che il mondo deve affrontare oggi. Il suo impatto sull’ambiente e sulla salute umana incide in modo significativo sulla crescita economica sostenibile e sul futuro della società. Il concorso è aperto a fotografi di tutte le età e abilità, inclusi professionisti e dilettanti, ed è completamente gratuito per partecipare.

Il focus del concorso sulla crisi climatica

Avete catturato la ‘madreperla‘ nube nacreous in Scozia, assistito alle devastanti inondazioni in Nuova Zelanda, o sperimentato la vita in prima linea della crisi climatica? Qualunque sia la tua storia, gli organizzatori del concorso vogliono vedere le tue fotografie, che si tratti di una giornata serena o di una tempesta.

Ci sono tre categorie a cui partecipare, tra cui una categoria dedicata ai giovani fotografi, che è stata progettata in modo che anche i minori di 18 anni possano partecipare al concorso. Siamo orgogliosi che The Week Junior Science&Nature continuerà a sostenere la categoria dei giovani come media partner quest’anno.

L’importanza della fotografia

La stimata giuria di quest’anno è composta da fotografi acclamati, meteorologi, esperti di clima ed editori. Presieduti dalla professoressa Liz Bentley, CEO della Royal Meteorologist Society, i sette esperti nei rispettivi settori collaboreranno per selezionare una rosa di immagini tecniche e uniche. Per vincere, i fotografi professionisti e amatoriali devono impressionare i giudici con la loro originalità, il potere narrativo del clima e la prospettiva del tempo.

La rosa dei candidati sarà annunciata ad agosto, poi il pubblico avrà la possibilità di votare la propria fotografia preferita e tutti i vincitori saranno annunciati giovedì 5 ottobre 2023. La prof.ssa Liz Bentley, amministratore delegato della Royal Meteorological Society, ha dichiarato: “La fotografia è un mezzo accessibile e porta con sé il potere di catturare un momento, ispirare il cambiamento e trasmettere un messaggio che le parole da sole non possono. Con il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi che influenzano sempre più il nostro pianeta, lo Standard Chartered Weather Photographer of the Year offre un’opportunità unica per le persone di tutto il mondo di condividere le loro storie e ispirarci tutti ad agire. Non vedo l’ora di vedere le voci di quest’anno.”

L’importanza della sensibilizzazione sul tema a livello internazionale

Marisa Drew, Chief Sustainability Officer presso Standard Chartered, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sponsorizzare il concorso Standard Chartered Weather Photographer of the Year, che mira a sensibilizzare ulteriormente l’impatto del nostro clima di riscaldamento e le minacce poste dagli eventi meteorologici estremi associati. Questa partnership tra la Royal Meteorological Society e la nostra banca è progettata per incoraggiare i fotografi amatoriali e professionisti a catturare e documentare il tempo e il clima in tutto il mondo. Sono davvero entusiasta di vedere il talento che emergerà e, si spera, promuovere l’azione per proteggere il nostro prezioso pianeta.”

Il tour espositivo della Royal Meteorological Society’s Standard Chartered Weather Photographer of the Year presenterà il lavoro accattivante dei vincitori del concorso e del cortometraggio e delle fotografie elencate, per portare la bellezza del mondo naturale a un pubblico il più ampio possibile. Oltre a un consistente premio in denaro per il vincitore della Main Category, le foto selezionate compariranno anche in un calendario in edizione limitata, su piattaforme digitali e su media globali.