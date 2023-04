Runner morto, depositati i documenti chiesti dal Tar: “auspichiamo la revoca dello stop all’abbattimento”

MeteoWeb

L’avvocatura della Provincia ha depositato gli atti richiesti dal Tar di Trento sul caso dell’aggressione mortale ad Andrea Papi, chiedendo contestualmente la revoca del decreto con cui il tribunale amministrativo ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa JJ4, ritenuta responsabile dell’uccisione. “Auspichiamo che con il deposito degli atti richiesti all’amministrazione, e in aggiunta alla relazione che Ispra, da quanto apprendiamo da nostre interlocuzioni, intende far avere al tribunale nelle prossime ore, il Tar possa pronunciarsi per la revoca della sospensiva di abbattimento. Auspichiamo infine che possa venire anticipata la camera di consiglio collegiale, fissata nel decreto per l’11 maggio”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.