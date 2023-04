Runner morto, Cattaneo “Abbattere l’orso è inevitabile”

MeteoWeb

“È doloroso ma è inevitabile pensare all’abbattimento di questo esemplare e ad una politica di contenimento diversa”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo intervenendo a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. “Mi ritrovo nelle parole pragmatiche del governatore Fugatti – ha spiegato Cattaneo -. Fa dispiacere ma si tratta di animali selvatici che si sono ripopolati in misura enorme, sono oltre cento oggi, e purtroppo vivono in territori antropizzati. Ci sono frazioni di centinaia di persone e turisti dove la coabitazione, con questi numeri, purtroppo non è praticabile”.

“Alcuni amministratori trentini mi spiegavano che questa frazione è attorniata da 20 orsi che, non per colpa loro, sono più aggressivi perché hanno avuto un letargo meno lungo, dovuto alle temperature più alte. Si sono svegliati in una stagione in cui c’è meno cibo e quindi sono più affamati – ha aggiunto -. Quindi quell’orso non ha attaccato solo per paura, perché si è trovato sul percorso una persona, ma perché aveva fame”.