Runner morto: firmata nuova ordinanza per abbattere l’orsa

MeteoWeb

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l’ordinanza per l’eliminazione dell’orso Jj4. Il documento – informa una nota – integra il provvedimento contingibile e urgente dell’8 aprile scorso, alla luce dei risultati genetici che hanno indicato l’esemplare come responsabile dell’aggressione mortale al runner di Caldes Andrea Papi.

Lo Zoosafari di Fasano si schiera contro l’abbattimento di Jj4. Gli amministratori della struttura, in una nota, si dichiara pronto ad accogliere l’animale in Puglia. Esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima, i responsabili dello Zoosafari fanno sapere che “non condividendo l’opzione dell’abbattimento” sono disponibili “qualora necessario, ad accogliere l’orsa, eventualmente realizzando un’apposita struttura ex novo, sentite le autorità competenti”.