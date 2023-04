Runner ucciso da orso, nuovo esposto degli animalisti: “chiarire l’accaduto”

MeteoWeb

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA ha inviato nella giornata di ieri un esposto alla procura della repubblica di Trento in cui si chiedono indagini approfondite e precise per ricostruire i momenti in cui l’orso ed runner si sono incontrati e cercare di capire la dinamica degli eventi. “Rinnoviamo il nostro cordoglio alla famiglia di Andrea Papi per la tragica perdita ma riteniamo doveroso arrivare ad una ricostruzione della dinamica dei fatti-. E nello stesso esposto– scrivono gli animalisti di AIDAA- abbiamo chiesto alla procura di indagare anche su un altro aspetto per noi fondamentale ossia la sistemazione in zona delle indicazioni e dei cartelli che evidenziano la presenza degli orsi, non vogliano– conclude il comunicato AIDAA- sminuire quanto accaduto ma il primo obiettivo è salvare l’orso dalla morte e questo è possibile con una seria ricostruzione delle esatte dinamiche che siao certi confuterebbero le imprecisioni presenti nella relazione del presidente Fugatti, il quale qualcub sospetta che stia cavalcando questa vicenda per mettere in pratica la sua politica di odio nei confronti dei plantigradi e degli altri animali selvatici“.