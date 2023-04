Runner ucciso da orso: in corso le operazioni di cattura di Jj4 e Mj5

MeteoWeb

Sono in corso le operazioni tese alla cattura e poi all’abbattimento di due orsi, la femmina Jj4 e il maschio Mj5. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Trento, a cui ha partecipato Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia. La priorità sarà data all’orsa Jj4 che ha ferito mortalmente il runner Andrea Papi la scorsa settimana a Caldes in Val di Sole, e poi a Mj5, nei confronti del quale Ispra ieri si è espressa in maniera favorevole all’abbattimento.

La Provincia Autonoma di Trento resta in attesa per provvedimenti nei confronti dell’orso M62 che non ha mai attaccato l’uomo: in questi giorni è stata segnalata la presenza dove ci sono alberi da ciliegio.