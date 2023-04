Russia, violentissima esplosione in centro a Belgorod: voragine enorme, auto volate sui tetti dei condomini | FOTO

MeteoWeb

Una violentissima esplosione ha colpito questa sera la città di Belgorod, 400 mila abitanti. capoluogo dell’omonima regione della Russia al confine con l’Ucraina. Secondo quanto riferito dal Sergej Lezhnev, consigliere del governatore della provincia di Oryol, l’esplosione ha provocato un enorme cratere dal diametro di 20 metri all’incrocio tra le strade Vatutin e Gubkin, nella parte sud orientale del centro della città.

Le prime immagini dal luogo dell’esplosione evidenziano come almeno un’automobile sia finita sul terrazzo di un supermercato a causa dell’onda d’urto. Tante altre le auto danneggiate. Al momento non è noto se ci siano stati morti né quali sono le cause dell’esplosione. La città di Belgorod è stata già più volte colpita dai bombardamenti ucraini dall’inizio della guerra, come rappresaglia contro l’invasione dei russi, ma mai si era verificata un’esplosione così violenta né tantomeno aveva raggiunto il centro della città.

Qualora fosse un bombardamento ucraino realizzato con le nuove armi giunte dai Paesi occidentali, questo episodio potrebbe rappresentare un grave evento per una nuova escalation dei combattimenti. Ma al momento sono soltanto ipotesi.

Il primo filmato dell'esplosione a Belgorod dalle telecamere di sicurezza