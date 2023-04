Russia: forte terremoto scuote la Kamchatka

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5 è stato registrato nella baia di Avacha, al largo della penisola russa della Kamchatka: lo ha dichiarato in una nota l’ufficio regionale del ministero russo per le emergenze, come riporta Tass. “Il terremoto ha colpito a una profondità di 75 chilometri. La sua magnitudo era 5. L’epicentro del sisma è stato nella baia di Avacha, 74 chilometri a sud del distretto municipale di Petropavlovsk-Kamchatsky,” è stato spiegato. Scosse magnitudo 2 e 3 sono state avvertite nel distretto municipale di Petropavlovsk-Kamchatsky. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime né danni.