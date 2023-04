Russia, terremoto scuote la penisola di Kamchatka | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.8 si è verificato alle 04:22 nella penisola di Kamchatka, nell’estremo oriente russo: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato localizzato in mare, a circa 109 km a Sud/Ovest di Severo-Kuril’sk, nella regione di Sakhalin, ad una profondità di 86,4 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose e non è stata emessa l’allerta tsunami.