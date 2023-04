Sardegna, a Ogliastra 5 giorni di eventi e di turismo

MeteoWeb

La longevità e i centenari della Sardegna saranno protagonisti in Ogliastra in una cinque giorni di eventi, che andrà in scena da domani fino al 23 aprile. Tre i territori coinvolti: Tortolì, Perdasdefogu e Urzulei. A promuovere la manifestazione è l’associazione “Ogliastra Eventi” con il contributo dell’assessorato regionale del Turismo. “Cent’Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità” è il nome della manifestazione e un evento di carattere culturale volto a promuovere lo stile di vita sano e attivo che da secoli caratterizza i paesi delle “Blue Zone” della Sardegna, resi celebri a livello internazionale dall’eccezionale longevità dei loro abitanti.

Dibattiti, talk, laboratori di cucina e trasformazione alimentare, proiezioni cinematografiche alla presenza di importanti relatori. Il ricco programma messo in campo si prefigge di intervenire sui temi della cultura, della scienza, della formazione e del turismo esperienziale intorno ai quali è possibile costruire una strategia che intende agire sulle vocazioni territoriali e sui caratteri culturali ed identitari del territorio per aumentarne l’attrazione turistica.