Covid: trovato in campioni ambientali del mercato di Huanan

I risultati della sorveglianza del SARS-CoV-2 nel mercato dei frutti di mare di Huanan, a Wuhan, in Cina, all’inizio del 2020 sono presentati in un articolo di Nature di questa settimana. L’analisi di campioni ambientali e animali provenienti dal mercato ha rilevato il virus nei tamponi ambientali. Ulteriori analisi del materiale genomico nei campioni ambientali, sia positivi che negativi al virus, hanno rivelato che al mercato era presente un’ampia gamma di animali, tra cui specie – come i cani procione – che in precedenza erano state ipotizzate come potenziali ospiti intermedi per il SARS-CoV-2. Tuttavia, la nuova analisi non dimostra che questi animali siano stati infettati dal virus e quindi l’origine del virus non può essere determinata da questo studio.

Il mercato dei frutti di mare di Huanan, a Wuhan, è stato associato a cluster di casi umani precoci di COVID-19 nel dicembre 2019 ed è stato chiuso il 1° gennaio 2020. Per indagare sulla prevalenza del SARS-CoV-2 nel mercato, tra il 1° gennaio e il 30 marzo 2020 sono stati raccolti campioni dall’ambiente e dagli animali (tra cui merci invendute trovate in frigoriferi e congelatori, animali randagi e loro feci, e il contenuto di una vasca per pesci) all’interno e nei dintorni del mercato. In totale sono stati raccolti 1.380 campioni (923 ambientali e 457 di origine animale).

Rilevamenti Covid-19

Settantatré campioni ambientali raccolti all’interno e nei dintorni del mercato sono risultati positivi al SARS-CoV-2, riferiscono gli studiosi. Dei 64 campioni positivi all’interno del mercato, 56 (87,5%) sono stati prelevati dalla zona ovest del mercato (l’angolo sud-occidentale del quale si sospettava la vendita di animali selvatici) – anche se quest’area è stata prioritariamente sottoposta a un campionamento più intensivo. Il SARS-CoV-2 è stato rilevato anche nelle fognature e nei pozzi di scarico, il che suggerisce che gli esseri umani e/o gli animali infetti potrebbero aver contaminato le acque di scarico e quindi facilitato la diffusione del virus nel mercato.

Sebbene questi risultati supportino le affermazioni secondo cui la SARS-CoV-2 era prevalente nel mercato dei frutti di mare di Huanan durante le prime fasi della pandemia COVID-19, non possono fornire la prova di una potenziale diffusione del virus dagli animali all’uomo in questo contesto, concludono gli autori. Non si può ancora escludere la possibilità di una potenziale introduzione del virus nel mercato attraverso esseri umani infetti o prodotti della catena del freddo.