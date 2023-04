Scarichi fognari e moria di pesci nei laghetti di Ganzirri, a Messina: “è questo il patrimonio da tutelare?”

MeteoWeb

Dopo le polemiche alimentate dagli ambientalisti nei giorni scorsi sul Ponte sullo Stretto, da Messina arriva lo sfogo dei residenti di Ganzirri, borgo all’estremità nord/orientale della Sicilia proprio nella punta dello Stretto, nell’area dove sorgerà il Ponte. I residenti hanno scritto al giornale locale StrettoWeb un duro sfogo denunciando le condizioni in cui versano i laghetti di Ganzirri, sbandierati come “patrimonio da salvare” dai Verdi rispetto al Ponte che in ogni caso non li intaccherebbe anzi, nel progetto ne è prevista la riqualificazione.

“Lago di Ganzirri…Pantano Grande… Dove sono gli Ambientalisti? Dov’è Tozzi? Perché non tutelano le acque del Lago, inquinate dagli scarichi fognari delle ville costruite sulle colline? Qui Accorinti e Bonelli non si fanno vedere! Se il Lago deve continuare a versare in queste condizioni, é preferibile che si prosciughi considerando la colonia di topi che prolifera tutto intorno!”, hanno scritto i residenti mostrando l’enorme moria di pesci associata a sversamenti fognari come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.