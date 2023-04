Ecco “Scary Barbie”, una stella morente così brillante da essere terrificante

MeteoWeb

Gli astronomi hanno rilevato uno degli oggetti cosmici più duraturi, luminosi ed energetici mai osservati e l’hanno chiamato “Scary Barbie“, in parte perché terrificante. L’oggetto remoto, un lampo di luce sorprendentemente luminoso che dura da più di 2 anni, è stato scoperto all’interno di un enorme set di dati raccolti da telescopi controllati da computer.

Dopo aver trovato nei dati l’oggetto e avere incrociato i dati con le osservazioni fatte da altri telescopi, gli astronomi si sono resi conto di essersi imbattuti in una delle più potenti esplosioni cosmiche mai viste. Hanno riportato le loro scoperte il 17 aprile sul server di prestampa arXiv, e il loro studio è stato accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters.

“È assurdo. Se prendiamo una tipica supernova e la moltiplichiamo mille volte, non raggiungiamo questa luminosità – e le supernove sono tra gli oggetti più luminosi nel cielo,” ha spiegato il coautore Danny Milisavljevic, della Purdue University. “Questo è il fenomeno più energico che abbia mai osservato“.

Cos’è “Scary Barbie”

L’oggetto “Scary Barbie” è nato dall’agonia finale di una stella fatta a pezzi da un buco nero supermassiccio.

I buchi neri si nutrono di stelle sfortunate che incrociano la loro strada, a causa delle forze mareali esercitate dalle loro immense attrazioni gravitazionali. Man mano che la stella viene trascinata sempre più vicino alle fauci del buco nero, la gravità che colpisce le regioni della stella più vicine al buco nero è molto più forte di quella che agisce sul lato lontano della stella. Questa disparità “spaghettizza” la stella che si avvolge strettamente attorno al buco nero strato dopo strato, come gli spaghetti intorno a una forchetta.

Questa pasta di plasma caldo accelera quindi rapidamente attorno al buco nero e si trasforma in un enorme getto di energia e materia, che produce un caratteristico raggio luminoso di luce – noto come evento transiente – che i telescopi ottici, a raggi X e a onde radio possono rilevare.

Poiché la luce di Scary Barbie proveniva da una remota regione del cielo, viaggiando per circa 7,7 miliardi di anni attraverso il tessuto in espansione dello spazio-tempo, gli astronomi non hanno individuato direttamente l’evento. Invece, sviluppando un sistema di apprendimento automatico chiamato Recommender Engine For Intelligent Transient Tracking, i ricercatori hanno setacciato i dati di molte osservazioni prima di trovare la fonte di luce estremamente brillante. Utilizzando il Lick Observatory in California e il Keck Observatory alle Hawaii, i ricercatori sono stati in grado di caratterizzare meglio la luce come proveniente da un evento transiente.

Un evento eccezionale

Scary Barbie – un soprannome creato aggiungendo il suo nome alfanumerico assegnato a caso, ZTF20abrbeie, con un riferimento al suo potere spaventoso – è però strano anche tra altri eventi astronomici rari ed estremi. È molto più luminoso di qualsiasi altro evento transiente a cui gli astronomi potrebbero confrontarlo e, mentre gli eventi transitori di solito durano solo settimane o mesi, Scary Barbie è intensamente luminoso da più di 2 anni, senza alcuna indicazione di indebolimento.

Gli astronomi hanno affermato che ulteriori osservazioni di Scary Barbie, possibilmente utilizzando il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb, potrebbero consentire loro di scattare alcune immagini ad alta risoluzione dell’incredibile esplosione cosmica.

“Ci sono poche cose nell’universo che possono essere così potenti, reazioni che possono essere così longeve,” ha concluso Milisavljevic. “Scoperte come questa ci fanno aprire davvero gli occhi sul fatto che stiamo ancora scoprendo misteri ed esplorando meraviglie nell’universo – cose che nessuno ha mai visto prima“.