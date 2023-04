Schianto ultraleggero: aperte 2 inchieste

MeteoWeb

Sono state aperte 2 inchieste sul velivolo ultraleggero precipitato ieri pomeriggio: a causa dell’incidente hanno perso la vita il capitano Alessio Ghersi, di 34 anni, originario di Domodossola, componente della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ai comandi, e un suo parente. La prima indagine è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Udine: dovrà accertare le cause che hanno determinato la caduta del velivolo, posto che sembra escluso un errore umano.

La seconda inchiesta è stata aperta dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo: sembra che il velivolo fosse completamente ingovernabile dal momento che il capitano aveva grande esperienza e, nonostante questo, non sia riuscito a condurlo a terra. Testimoni hanno riferito di avere visto fiamme mentre era ancora in aria e di avere avvertito un’esplosione, prima che toccasse terra.